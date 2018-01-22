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| | У Максима Галкина обнаружили вредную зависимость после Нового года

У Максима Галкина обнаружили вредную зависимость после Нового года

Сегодня, 12:29
Пользователи сети обнаружили, что известный шоумен и телеведущий Максим Галкин имеет вредную привычку, которую приобрел после Нового года. Мужчина не может прекратить кушать ночью.

У Максима Галкина обнаружили вредную зависимость после Нового года

 

Известный российский телеведущий и шоумен поделился со своими подписчиками на страничке в социальной сети интересной информацией. Как оказалось, муж Аллы Пугачевой после Нового года приобрёл вредную привычку. Максим никак не может прекратить кушать много еды по ночам.

Максим Галкин в социальной сети даже поделился рецептом вкусного бутерброда, который сам любит кушать. В его состав входит хлеб, котлеты и огурцы. По мнению звезды, тот, кто не захочет кушать такой бутерброд - «инопланетянин».

Галкин понимает опасения его фанатов о том, что он может набрать много лишнего веса из-за такой привычки. Шоумен обещает, что вскоре ему удастся победить эту зависимость, а пока что он наслаждается вкусом домашней еды.

Ранее стало известно, что жена Максима Галкина Алла Пугачева очень сильно похудела перед Рождеством. Об этом стало известно благодаря фотографиям с праздничного приема, где семейная пара отдыхала с друзьями из шоу-бизнеса.
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