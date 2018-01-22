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| | «Не умеет стоять на пальцах»: Медики отправляют Волочкову на пенсию

«Не умеет стоять на пальцах»: Медики отправляют Волочкову на пенсию

Сегодня, 12:47
В мире шоу-бизнеса свои законы, и каждый артист подвергается определенному риску в зависимости от выбранного вида деятельности. Так популярная балетная танцовщица Анастасия Волочкова наглядно показала, на какие жертвы она идет каждый раз, когда выходит на сцену, а медики поспешили прокомментировать ситуацию.

«Не умеет стоять на пальцах»: Медики отправляют Волочкову на пенсию

 

Не так давно балерина опубликовала в своем микроблоге фото, на которых изображены ее искалеченные и стертые в кровь ноги, а в подписи артистка написала, что свое богатство и славу она заслужила каторжным трудом. На снимках можно разглядеть, что у танцовщицы есть множество проблем с ногами, которые в дальнейшем могут послужить катализаторами развития более серьезных болезней. Сама Волочкова настаивает, что очень часто ей приходится мучиться, но на сцену выходить необходимо, поэтому приходится терпеть.

Журналисты пообщались с коллегами балерины и сообщили, что по всем показателям Анастасия просто не умеет стоять на пальцах. Об этом выразила свое мнение прима балета с многолетним стажем и хореограф Марина Кондратьева. Артистка считает, что при нормальных условиях и при нужной постановке ног не возникает подобных травм и кровоточащих ран. Однако младшая коллега Волочковой Анастасия Винокур отметила, что страдает из-за подобных ранений периодически, и происходит это по разным причинам. В основном, проблемы возникают после приобретения неудобной и новой обуви, но случается такое не часто.


У медиков свой взгляд на ситуацию, чем они также решили поделиться с корреспондентами. По словам специалистов, Анастасии Волочковой уже давно пора отправляться на заслуженный отпуск, ведь ее ноги потерпели немало издевательств. Мозоли, шишки и виднеющиеся вены – это еще не самое страшное, что может ожидать балерину. Врачи подчеркнули, что в случае продолжения деятельности в дальнейшем, танцовщицу могут ожидать проблемы с суставами, вследствие чего артистка может потерять способность самостоятельно передвигаться. Также медики считают, что балерине нельзя баловать себя поездками на море и походами в баню, когда на ее ногах имеются открытые раны, ведь инфекция может с большой вероятностью попасть в кровь, вследствие чего начнет развиваться гангрена и последствия могут стать катастрофическими.

 

Волочкова подчеркивает, что уходить на пенсию ей еще очень рано, и независимо от наличия уже приобретенных проблем она не планирует покидать сцену. Анастасия знает обо всех болезнях, которые проявились у нее в разное время, и за своим здоровьем балерина следит. Артистка накануне показала, как после теплых пляжей она может окунуться в ледяную воду у себя дома, и произошло это на Крещение. Танцовщица поделилась своим храбрым поступком с поклонниками, многие из которых оценили стремление звезды «очистить» себя.
Анна Лисичкина
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