Врачи обеспокоены изуродованными ногами Анастасии Волочковой

На своей страничке в Instagram Анастасия Волочкова пожаловалась на то, как трудно ей работается и насколько сильные боли она в последнее время испытывает в области ног. Коллеги по цеху и медики были шокированы, когда увидели опубликованные снимки с травмами, полученными балериной. Эксперты уверены, у знаменитости уже начала развиваться варикозная болезнь.

Врачи уверены в том, что у Волочковой, помимо всего прочего, начало развиваться плоскостопие и артроз. Данные заболевания способны спровоцировать существенные проблемы с позвоночником, а также оказать влияние на зрение и осанку. Если же лечение не начать в скором времени, то российская артистка по-настоящему подставляется под удар, ведь рискует в будущем страдать от полной недвижимости суставов.

Ортопеды утверждают, что знаменитости следует пересмотреть свой отдых и перестать регулярно париться в банях и ездить на Мальдивы, ведь купания с открытыми ранами, как у Анастасии, могут привести к увеличению риска попадания и развития инфекционных недугов, что со временем может вылиться даже в гангрену.

Хореограф Марина Кондратьева утверждает, что Волочкова, помимо всего прочего, не умеет стоять на пальцах, потому травмы возникли именно по ее вине. Пуанты балерина заказывает эксклюзивно из США, где обувь шьют специально под ее ноги.

Николай Офицеров