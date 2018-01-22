Солисту Шуре пустили кровь в курганской ортопедической клинике

В начале января этого года российскому поп-исполнителю Шуре сделали операцию по замене тазобедренного сустава в центре Илизарова в Кургане. В реабилитационный период певец от одного до трех раз в неделю сдает кровь больнице. Об этом солист сообщил поклонникам в Instagram.

Домбровский Сергей

По словам Шуры, сдавать кровь очень полезно для организма. Музыкант рекомендует всем периодически проходить эту процедуру ради сохранения здоровья. Шура опубликовал в Сети ролик, на котором он сдает кровь. Выглядит вокалист бледным и осунувшимся. Ранее исполнитель делился с фанатами своими впечатлениями после операции. По заявлению Шуры, когда начал отходить наркоз, он испытал такую боль, что ему хотелось забраться на стену.Сейчас вокалист восстанавливается, он хорошо ладит с медицинским персоналом. Шура и медсестры исполнили в коридоре клиники композицию «Вместе весело шагать по просторам». Солист шел при помощи двух палочек, но улыбался и старался не показывать испытываемой боли.