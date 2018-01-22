Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Солисту Шуре пустили кровь в курганской ортопедической клинике

Солисту Шуре пустили кровь в курганской ортопедической клинике

Сегодня, 12:00
В начале января этого года российскому поп-исполнителю Шуре сделали операцию по замене тазобедренного сустава в центре Илизарова в Кургане. В реабилитационный период певец от одного до трех раз в неделю сдает кровь больнице. Об этом солист сообщил поклонникам в Instagram.

Солисту Шуре пустили кровь в курганской ортопедической клинике

 

По словам Шуры, сдавать кровь очень полезно для организма. Музыкант рекомендует всем периодически проходить эту процедуру ради сохранения здоровья. Шура опубликовал в Сети ролик, на котором он сдает кровь. Выглядит вокалист бледным и осунувшимся. Ранее исполнитель делился с фанатами своими впечатлениями после операции. По заявлению Шуры, когда начал отходить наркоз, он испытал такую боль, что ему хотелось забраться на стену.

Сейчас вокалист восстанавливается, он хорошо ладит с медицинским персоналом. Шура и медсестры исполнили в коридоре клиники композицию «Вместе весело шагать по просторам». Солист шел при помощи двух палочек, но улыбался и старался не показывать испытываемой боли.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Певец Шура перенёс операцию в Кургане
Певец Шура перенёс операцию в Кургане

Популярный певец Шура успешно перенёс операцию, которую ему делали в Кургане в госпитале Илизарова. Об успешном исходе оперативного вмешательства в его

Певцу Шуре удалили одно яичко
Певцу Шуре удалили одно яичко

Известный российский исполнитель Шура рассказал, что ему удалили одно яичко из-за онкологического заболевания. Певец поведал свою историю борьбы с раком одному

СМИ: Победить рак певцу Шуре помогла влюбленность
СМИ: Победить рак певцу Шуре помогла влюбленность

Знаменитый певец Шура недавно пообщался с журналистами и рассказал о том, как ему удалось победить рак. С его слов, помогла ему в этом случайная влюбленность в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости