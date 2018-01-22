Располневшая Арина Шарапова пообещала сесть на диету

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Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.
От Редактора
О семье пресс-секретаря президента.
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге должна была встретиться с латышкой Еленой Остапенко. Ранее вследствие той же травмы левого предплечья
Телеведущая Арина Шарапова, которая долгое время вела программу «Доброе утро!» и «Новости», сильно похудела благодаря советам Елены Малышевой.
Российская теннисистка Мария Шарапова получила довольно странный подарок в день рождения. Одна из подруг спортсменки, телеведущая Челси Хэндлер (Chelsea