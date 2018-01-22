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| | Располневшая Арина Шарапова пообещала сесть на диету

Располневшая Арина Шарапова пообещала сесть на диету

Сегодня, 11:50
Известная российская телеведущая Арина Шарапова разместила на просторах социальных сетей открытое обращение, в котором призналась, что набрала лишние килограммы в период новогодних праздников и теперь планирует делать все необходимое для того, чтобы избавиться от лишнего веса, как можно скорее.
 

 

Шарапова также добавила, что планирует приобщить к диете своего супруга Эдуарда и его знакомых певицу Варвару и режиссера Юрия Грымова. За основу телеведущая намерена взять диету, разработанную некогда Еленой Малышевой, тоже ведущей. Последняя также дала серьезный старт актуальному движению с характерным названием «Худеем после Нового года». У некоторых соответствующие празднества затягиваются, что и приводит к необходимости садится в результате на диету.
 
Шарапова утверждает, что набрать от 2 до 3 килограммов после серии праздничных застолий это вовсе не страшно. Примечательно также и то, что Грымов, наверное, в шутку, отметил, что Малышева сама по ночам опустошает холодильник. Арина Шарапова не сдержалась и крайне вежливо ответила, что это не так и, на самом деле, Малышева по ночам не ест.

Николай Офицеров
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