Певицу Анну Седокову сравнили с покойной Жанной Фриске

Пользователи Сети восхитили недавним снимком Анны Седоковой в Instagram, где певицы продемонстрировала замечательную фигуру в красном платье. За данный образ и ракурс фотографии поклонники сравнили Седокову с Жанной Фриске.

Светлана Славянская

Анна Седокова продолжает свой отдых в Мексике, откуда и публикует новые фотографии в соцсети Instagram. Недавно Седокова заинтриговала фанатов облегающим красным платьем, которое подчеркнуло стройные формы певицы: «Страстная девушка», «Боже, как же вам идёт красный цвет», «Идеал красоты».Однако некоторые поклонники за собранные волосы и темные очки начали сравнивать артистку с покойной Жанной Фриске. Многие увидели сходство именно на данном снимке, что доказывает, что определенный ракурс и освещение может кардинально изменить пропорции лица человека.