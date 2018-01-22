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| | Певицу Анну Седокову сравнили с покойной Жанной Фриске

Певицу Анну Седокову сравнили с покойной Жанной Фриске

Сегодня, 11:37
Пользователи Сети восхитили недавним снимком Анны Седоковой в Instagram, где певицы продемонстрировала замечательную фигуру в красном платье. За данный образ и ракурс фотографии поклонники сравнили Седокову с Жанной Фриске.

Певицу Анну Седокову сравнили с покойной Жанной Фриске

 

Анна Седокова продолжает свой отдых в Мексике, откуда и публикует новые фотографии в соцсети Instagram. Недавно Седокова заинтриговала фанатов облегающим красным платьем, которое подчеркнуло стройные формы певицы: «Страстная девушка», «Боже, как же вам идёт красный цвет», «Идеал красоты».

Однако некоторые поклонники за собранные волосы и темные очки начали сравнивать артистку с покойной Жанной Фриске. Многие увидели сходство именно на данном снимке, что доказывает, что определенный ракурс и освещение может кардинально изменить пропорции лица человека.
Светлана Славянская
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