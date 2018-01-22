Муж знаменитой «пышки» Тесс Холидей опубликовал её интимный снимок в Сеть, чтобы ее уважали

Муж модели требует, чтобы все уважали красоту представительниц прекрасного пола. Тесс Холидей весит 155 килограмм. На фото женщина запечатлена на фоне гор. Пользователи неоднозначно восприняли данную публикацию. Одни поддержали супруга знаменитой «пышки», другие раскритиковали его поступок. Некоторые сомневаются в эстетической ценности такого снимка.
21 января женщины вышли на улицы крупных городов в США, дабы отстаивать свои права, которые, по их мнению, ущемляются. Глава Белого Дома Дональд Трамп отреагировал на эту акцию протеста. В микроблоге Twitter президент США опубликовал сообщение и иронично рекомендовал всем домохозяйкам выйти на митинг. Трамп напомнил, что за год его руководства государством уровень безработицы среди женщин стал самым низким за последние 18 лет.