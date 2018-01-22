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| | Эротический снимок Тимати с дочкой спровоцировал настоящий скандал в Сети

Эротический снимок Тимати с дочкой спровоцировал настоящий скандал в Сети

Сегодня, 11:23
Российский исполнитель Тимати опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен со своей дочкой Алисой. Девочка кусает отца за сосок, а музыкант смеется, закрыв глаза. Данный снимок стал причиной скандала в Сети.

Эротический снимок Тимати с дочкой спровоцировал настоящий скандал в Сети

 

Пользователи активно комментируют публикацию Тимати. Подписчики разделились на два лагеря. Одни не видят в фотографии ничего плохого, просто девочка веселится с отцом. Другие называют снимок пошлым и рекомендуют удалить его из Сети. По мнению некоторых юзеров, Тимати не должен выставлять напоказ свои отношения с дочерью. Критики назвали солиста настоящим извращенцем и даже советуют не разрешать общаться ребенку с таким папой.

Эротический снимок Тимати с дочкой спровоцировал настоящий скандал в Сети

 

Поклонники Тимати защищают своего кумира. Они считают глупыми людьми тех, кто видит в таких фото отклонение от нормы. По мнению многих фанатов, ребенок просто забавляется и в этом нет ничего предосудительного. Однако критики продолжают высказывать в адрес Тимати неприятные слова. Мать звезды хочет вообще удалить аккаунт в Instagram, дабы не видеть всех пересудов и не беспокоиться по этому поводу.
Домбровский Сергей
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