Блогер пристыдила Собчак за неподобающие выходки на крещении

На одном из фото Собчак нарядилась в костюм попа, дабы показать свое пренебрежение к церкви, на втором девушка в состоянии алкогольного опьянения вместе с нетрезвым супругом Максимом Виторганом танцует на фоне собора, словно насмехаясь над Богом.
Однако последний снимок, сделанный на Крещение в текущем году, является диаметрально противоположным, поскольку на нем Ксению за руки окунают в прорубь. Подобное двуличие разозлило Лену Миро, которая советует звезде определиться со своим отношением к религии, поскольку нельзя насмехаться над вековыми традициями и тут же пытаться к ним приобщиться, «строя из себя истовую прихожанку».
В конце поста Миро опустилась до оскорбления, заявив «Ты либо трусы надень, или крестик сними».