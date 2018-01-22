Блогер пристыдила Собчак за неподобающие выходки на крещении

Нелогичная линия поведения светской львицы и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак привела в негодование блогера Лену Миро. Она выложила на свою страницу в Instagram коллаж из трех «говорящих» снимков звезды, дабы проиллюстрировать свою точку зрения.

На одном из фото Собчак нарядилась в костюм попа, дабы показать свое пренебрежение к церкви, на втором девушка в состоянии алкогольного опьянения вместе с нетрезвым супругом Максимом Виторганом танцует на фоне собора, словно насмехаясь над Богом.

Пойда Анна

Однако последний снимок, сделанный на Крещение в текущем году, является диаметрально противоположным, поскольку на нем Ксению за руки окунают в прорубь. Подобное двуличие разозлило Лену Миро, которая советует звезде определиться со своим отношением к религии, поскольку нельзя насмехаться над вековыми традициями и тут же пытаться к ним приобщиться, «строя из себя истовую прихожанку».В конце поста Миро опустилась до оскорбления, заявив «Ты либо трусы надень, или крестик сними».