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| | Блогер пристыдила Собчак за неподобающие выходки на крещении

Блогер пристыдила Собчак за неподобающие выходки на крещении

Сегодня, 11:07
Нелогичная линия поведения светской львицы и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак привела в негодование блогера Лену Миро. Она выложила на свою страницу в Instagram коллаж из трех «говорящих» снимков звезды, дабы проиллюстрировать свою точку зрения.

Блогер пристыдила Собчак за неподобающие выходки на крещении

 

На одном из фото Собчак нарядилась в костюм попа, дабы показать свое пренебрежение к церкви, на втором девушка в состоянии алкогольного опьянения вместе с нетрезвым супругом Максимом Виторганом танцует на фоне собора, словно насмехаясь над Богом.

Блогер пристыдила Собчак за неподобающие выходки на крещении

 

Однако последний снимок, сделанный на Крещение в текущем году, является диаметрально противоположным, поскольку на нем Ксению за руки окунают в прорубь. Подобное двуличие разозлило Лену Миро, которая советует звезде определиться со своим отношением к религии, поскольку нельзя насмехаться над вековыми традициями и тут же пытаться к ним приобщиться, «строя из себя истовую прихожанку».

В конце поста Миро опустилась до оскорбления, заявив «Ты либо трусы надень, или крестик сними».
Пойда Анна
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