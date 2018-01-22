Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | «Рожать уже пора»: Фанаты посоветовали Ольге Бузовой задуматься о ребенке

«Рожать уже пора»: Фанаты посоветовали Ольге Бузовой задуматься о ребенке

Сегодня, 10:47
Популярная телеведущая Ольга Бузова продолжает свой затянутый отдых в Таиланде, где загорает на ярком солнце и купается в море. Недавно 32-летняя Ольга заявила, что чувствует себя на 16 лет, однако поклонники заявили, что знаменитости уже пора рожать.

«Рожать уже пора»: Фанаты посоветовали Ольге Бузовой задуматься о ребенке

 

Ольга Бузова в личном микроблоге разместила новое видео, на котором девушка радуется морю и весело резвится в воде. В посту под видео Бузова написала: «Я радуюсь всему, как маленькая девочка. Мне реально 16 лет». Пользователи Сети сразу же стали критиковать знаменитость и утверждать, что в 16 лет девушки так откровенно не оголяются. В комментариях фолловеры отметили, что странно от 32-летней женщины слышать, что она "маленькая девочка". 

Многие критически отнесли к словам ведущей, заявив, что в 32 года пора бы и задуматься о рождении малыша: «Олечка, тебе рожать уже пора», «32 года…явно не маленькая девочка», «Ольга, а вы рожать вообще собираетесь?».
Светлана Славянская
Новости по теме
Поклонники посоветовали Ольге Бузовой сделать ринопластику
Поклонники посоветовали Ольге Бузовой сделать ринопластику

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре критики. На этот раз поклонникам не понравился нос знаменитости, которые

Ольга Бузова насмешила нелепыми танцами в Барселоне
Ольга Бузова насмешила нелепыми танцами в Барселоне

Популярная российская телезвезда и певица Ольга Бузова отличила даже в Барселоне. Знаменитость решила станцевать на улице, а видео выложила в свой микроблог.

Ольга Бузова рассказала о своей груди
Ольга Бузова рассказала о своей груди

Популярная телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова на официальной страничке в Instagram опубликовала видео, где рассказала о своей груди.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости