«Рожать уже пора»: Фанаты посоветовали Ольге Бузовой задуматься о ребенке

Популярная телеведущая Ольга Бузова продолжает свой затянутый отдых в Таиланде, где загорает на ярком солнце и купается в море. Недавно 32-летняя Ольга заявила, что чувствует себя на 16 лет, однако поклонники заявили, что знаменитости уже пора рожать.

Светлана Славянская

Ольга Бузова в личном микроблоге разместила новое видео, на котором девушка радуется морю и весело резвится в воде. В посту под видео Бузова написала: «Я радуюсь всему, как маленькая девочка. Мне реально 16 лет». Пользователи Сети сразу же стали критиковать знаменитость и утверждать, что в 16 лет девушки так откровенно не оголяются. В комментариях фолловеры отметили, что странно от 32-летней женщины слышать, что она "маленькая девочка".Многие критически отнесли к словам ведущей, заявив, что в 32 года пора бы и задуматься о рождении малыша: «Олечка, тебе рожать уже пора», «32 года…явно не маленькая девочка», «Ольга, а вы рожать вообще собираетесь?».