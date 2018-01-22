«Рожать уже пора»: Фанаты посоветовали Ольге Бузовой задуматься о ребенке

Ольга Бузова в личном микроблоге разместила новое видео, на котором девушка радуется морю и весело резвится в воде. В посту под видео Бузова написала: «Я радуюсь всему, как маленькая девочка. Мне реально 16 лет». Пользователи Сети сразу же стали критиковать знаменитость и утверждать, что в 16 лет девушки так откровенно не оголяются. В комментариях фолловеры отметили, что странно от 32-летней женщины слышать, что она "маленькая девочка".
Многие критически отнесли к словам ведущей, заявив, что в 32 года пора бы и задуматься о рождении малыша: «Олечка, тебе рожать уже пора», «32 года…явно не маленькая девочка», «Ольга, а вы рожать вообще собираетесь?».