Седокову вместе с детьми выгнали с пляжа в Таиланде

Знаменитая телеведущая и певица Анна Седокова оказалась вместе со своими детьми в конфузной ситуации. Все семейство выгнали с пляжа в Таиланде. Соответствующий эпизод был показан в программе «Вокруг света во время декрета», которую по выходным транслирует телеканал СТС.

Уже на протяжении нескольких месяцев в эфир постоянно выходит увлекательный трэвел-проект, участниками которого стала не только Анна Седокова, но также ее старшая дочь Алина, сын Гектор и крестница Полина. Дружной компанией они ездят по разным уголкам мира, рассказывая о том, какие плюсы и минусы есть в проведении отпуска с детьми. Во время съемочного дня, что произошел в Таиланде Седокова решила отправиться на таиландский остров Хонг, однако местная охрана не позволила побыть им даже на пляже, приняв туристов за преступников, потому их выгнали.

Телеведущая, отправляясь в Таиланд, искренне рассчитывала на то, что сможет получить наиболее яркие впечатления от данного азиатского курорта, однако в результате дружелюбного отношения к туристам она так и не увидела. На острове Хонг семейство планировало покормить варанов.

Обслуживающий персонал, однако, отобрал у Седоковой пакет, а все снятые материалы потребовал немедленно удалить. Помимо этого, в данной серии Анна поругалась со своей старшей дочкой Алиной, заявилв, что девочка не ценит уникальную возможность путешествовать по миру.

Николай Офицеров