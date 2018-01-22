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| | Гильдия киноактеров США назвала фильмом года? «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Гильдия киноактеров США назвала фильмом года? «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Сегодня, 10:32
Данный фильм, созданный режиссером Мартином Макдоном, победил в одной из самых престижных номинаций «Лучший актерский состав». Премию вручили в рамках 24-й ежегодной церемонии, организованной всемирно известным объединением, в составе которого присутствуют около 165 тысяч деятелей кино и телевидения.

Гильдия киноактеров США назвала фильмом года? «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

 

Это мероприятие состоялось вчера, 21 января, в Лос-Анджелесе, где присутствовали сотрудники телеканалов TBS и TNT, проводивших прямую трансляцию вручения премий. Нашумевшая лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», которая уже получила другие престижные награды в виде «Золотого глобуса» сразу в нескольких номинациях, среди которых «Лучший драматический фильм», «Лучшая актриса в жанре драма», а также «Лучший сценарий».

В этом фильме речь идет о довольно злободневном вопросе, бесчинстве местных властей, которые заботятся исключительно о своих нуждах, забывая о жителях города, вынужденных самостоятельно справляться со всеми сложностями. В картине показывают неизвестную глубинку в США, где правит беззаконие, а те люди, которые наделены полномочиями защищать население, демонстрируют халатность и эгоизм.
Пойда Анна
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