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| | «Размазанные стрелки и трупная помада»: Дану Борисову раскритиковали за макияж

«Размазанные стрелки и трупная помада»: Дану Борисову раскритиковали за макияж

Сегодня, 09:36
Известная в России телеведущая Дана Борисова недавно ужаснула своих поклонников небрежным макияжем. Пигментные пятна, размазанные стрелки и бледная помада шокировала пользователей Сети.

«Размазанные стрелки и трупная помада»: Дану Борисову раскритиковали за макияж

 

Дана Борисова в своем микроблоге разместила новые фотографии, однако вместо приятных комментариев получила массу критики. Поклонники не понимают, зачем публиковать снимки в таком невыгодном виде. Более того, подписчики Борисовой порекомендовали пользоваться фоторедактором, чтобы замазать все несовершенства на коже, однако другие просто посоветовали знаменитости пойти умыться.

«Лучше совсем без стрелок и помады, чем неаккуратные размазанные стрелки и трупная помада», «Кто-то скажите ей, что помада цвета трупа не идет ни ей, ни одной женщине! И что если не умеешь красить красиво глаза, не надо!», «Где ваши косметологи Дан? Это же не дорого, но с лицом явно что-то не то», - комментировали снимок подписчики Борисовой.
Светлана Славянская
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