«Размазанные стрелки и трупная помада»: Дану Борисову раскритиковали за макияж

Известная в России телеведущая Дана Борисова недавно ужаснула своих поклонников небрежным макияжем. Пигментные пятна, размазанные стрелки и бледная помада шокировала пользователей Сети.

Светлана Славянская

Дана Борисова в своем микроблоге разместила новые фотографии, однако вместо приятных комментариев получила массу критики. Поклонники не понимают, зачем публиковать снимки в таком невыгодном виде. Более того, подписчики Борисовой порекомендовали пользоваться фоторедактором, чтобы замазать все несовершенства на коже, однако другие просто посоветовали знаменитости пойти умыться.«Лучше совсем без стрелок и помады, чем неаккуратные размазанные стрелки и трупная помада», «Кто-то скажите ей, что помада цвета трупа не идет ни ей, ни одной женщине! И что если не умеешь красить красиво глаза, не надо!», «Где ваши косметологи Дан? Это же не дорого, но с лицом явно что-то не то», - комментировали снимок подписчики Борисовой.