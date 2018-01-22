Волочкова предпочла скромное празднование дня рождения привычному роскошному торжеству

Экс-балерина, а ныне светская львица Анастасия Волочкова, снова находится в центре внимания подписчиков. Однако в этот раз не эпатажным поведением и чрезмерной роскошью, а наоборот излишней скромностью и набожностью.

Звезда решила отказаться от торжественной многолюдной вечеринки в честь своего 42-летия в пользу похода в церковь, где она провела практически весь день в окружении «священных образов, испытываю истинную благодать», посвящая себя молитвам и очищению от грехов.Позже вечером Волочкова все-таки принимала поздравления, но лишь от самых близких людей, количество которых не превышало 5–6 человек, в числе приглашенных был известный продюсер Бари Алибасов. Она встретилась с гостями в частном закрытом баре, где они скромно посидели, общаясь друг с другом.

Пойда Анна

Кроме того, артистка удержалась от демонстрации полученных подарков во избежание замечаний хейтеров, ограничившись лишь фотом с роскошным букетом белых роз от преданного поклонника.