На Диану Шурыгину в сети обвалился шквал критики из-за ее неграмотности

Пару дней назад жертва изнасилования, которая стала популярная благодаря телешоу Андрея Малахова «Пусть говорят», разместила на своей страничке в социальной сети запись, в которой использовала слово «афоризма».
После этого на девушку обвалился шквал критики. Пользователи сети и подписчики Дианы мгновенно обвинили ее в незнании правил русского языка. Некоторые посоветовали подучиться, так как девушка иногда не может нормально связать предложения, выступая по телевизору. Большинство же просто грубят Шурыгиной, называя ее «тупой» и «безграмотной», ведь в русском языке слово «афоризма» не существует. Есть слово «афоризм», но оно не изменяться в других падежах.
Диана Шурыгина в очередной раз не стала молчать, и вступила в словесную перепалку со своими обидчиками. Для общения и выражения своих мыслей она не жалеет нецензурных слов. И это уже не впервые, когда ее критикуют в сети. После роста популярности девушки, у нее нашлось очень много врагов и недоброжелателей.
Началось все еще в 2016 году, когда на телешоу «Пусть говорят» появилась несовершеннолетняя девушка, которая назвала себя жертвой изнасилования. Это могла быть очередная программа Малахова со средним рейтингом, но в деле изнасилования было много нюансов. После выхода шоу, общество в России поделилась на тех, кто поддерживает Диану, и тех, кто ее осуждает. Многие до сих пор не верят в то, что Шурыгина была изнасилована.