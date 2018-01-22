На Диану Шурыгину в сети обвалился шквал критики из-за ее неграмотности

Героиню самого известного секс-скандала в России Диану Шурыгину в очередной раз раскритиковали. На этот раз причиной негодования пользователей сети стала неграмотность звезды телешоу.

Пару дней назад жертва изнасилования, которая стала популярная благодаря телешоу Андрея Малахова «Пусть говорят», разместила на своей страничке в социальной сети запись, в которой использовала слово «афоризма».После этого на девушку обвалился шквал критики. Пользователи сети и подписчики Дианы мгновенно обвинили ее в незнании правил русского языка. Некоторые посоветовали подучиться, так как девушка иногда не может нормально связать предложения, выступая по телевизору. Большинство же просто грубят Шурыгиной, называя ее «тупой» и «безграмотной», ведь в русском языке слово «афоризма» не существует. Есть слово «афоризм», но оно не изменяться в других падежах.Диана Шурыгина в очередной раз не стала молчать, и вступила в словесную перепалку со своими обидчиками. Для общения и выражения своих мыслей она не жалеет нецензурных слов. И это уже не впервые, когда ее критикуют в сети. После роста популярности девушки, у нее нашлось очень много врагов и недоброжелателей.Началось все еще в 2016 году, когда на телешоу «Пусть говорят» появилась несовершеннолетняя девушка, которая назвала себя жертвой изнасилования. Это могла быть очередная программа Малахова со средним рейтингом, но в деле изнасилования было много нюансов. После выхода шоу, общество в России поделилась на тех, кто поддерживает Диану, и тех, кто ее осуждает. Многие до сих пор не верят в то, что Шурыгина была изнасилована.