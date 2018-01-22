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| | На Диану Шурыгину в сети обвалился шквал критики из-за ее неграмотности

На Диану Шурыгину в сети обвалился шквал критики из-за ее неграмотности

Сегодня, 08:55
Героиню самого известного секс-скандала в России Диану Шурыгину в очередной раз раскритиковали. На этот раз причиной негодования пользователей сети стала неграмотность звезды телешоу.

На Диану Шурыгину в сети обвалился шквал критики из-за ее неграмотности

 

Пару дней назад жертва изнасилования, которая стала популярная благодаря телешоу Андрея Малахова «Пусть говорят», разместила на своей страничке в социальной сети запись, в которой использовала слово «афоризма».

После этого на девушку обвалился шквал критики. Пользователи сети и подписчики Дианы мгновенно обвинили ее в незнании правил русского языка. Некоторые посоветовали подучиться, так как девушка иногда не может нормально связать предложения, выступая по телевизору. Большинство же просто грубят Шурыгиной, называя ее «тупой» и «безграмотной», ведь в русском языке слово «афоризма» не существует. Есть слово «афоризм», но оно не изменяться в других падежах.

Диана Шурыгина в очередной раз не стала молчать, и вступила в словесную перепалку со своими обидчиками. Для общения и выражения своих мыслей она не жалеет нецензурных слов. И это уже не впервые, когда ее критикуют в сети. После роста популярности девушки, у нее нашлось очень много врагов и недоброжелателей.

Началось все еще в 2016 году, когда на телешоу «Пусть говорят» появилась несовершеннолетняя девушка, которая назвала себя жертвой изнасилования. Это могла быть очередная программа Малахова со средним рейтингом, но в деле изнасилования было много нюансов. После выхода шоу, общество в России поделилась на тех, кто поддерживает Диану, и тех, кто ее осуждает. Многие до сих пор не верят в то, что Шурыгина была изнасилована.
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