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| | Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона

Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона

Вчера, 21:41
Ведущая Ксения Собчак, мечтающая о кресле президента РФ, опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой запечатлен ее сын Платон. Журналистка подписала снимок словами: «Наконец-то».

Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона

 

Собчак нашла время для собственного сына, ведь предвыборная кампания не оставляет ведущей сил на воспитание ребенка. Журналистка провела с малышом целый вечер. Снимок начали активно комментировать пользователи Сети. На фото мальчик запечатлен стоящим на коленях у небольшого стеклянного столика. Его взор обращен назад, поэтому подписчики не видят лицо ребенка. Юзеры критически отнеслись к тому, что Собчак пренебрегает воспитанием сына, а предпочитает строить политическую карьеру.

Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона

 

По мнению фанатов, женщина должна больше внимания уделять Платону, ведь от этого зависит, каким человеком он вырастет. Некоторые поклонники начали хвалить ребенка, называя его большим мальчиком. Собчак и ее муж Максим Виторган долго не публиковали в Сети снимки, на котором видно лицо Платона, опасаясь дурного глаза.
Домбровский Сергей
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