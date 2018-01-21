Ради раскрутки нового хита Вера Брежнева сделала фото из кровати

На днях бывшая участница группы «ВИА Гра» выпустила новый клип на песню от Константина Меладзе. Трек называется «Ты мой человек».

Дарья Светозарова

В рамках раскрутки нового клипа Вера стала постить рекламу о нем во все соцсети. В Instagram экс-виагринка поместила предложение услышать свою новую песню и сопроводила его своей фотографией на кровати. Снимок артистка подписала припевом из трека..Поклонникам фото понравилось, и, судя по комментариям, от песни они также пришли в восторг. Брежневу назвали фантастической, шикарной. Некоторым показалось, что песня слишком обычная и рядовая, особенно, если учесть, что ее писал Меладзе. Наиболее категоричный комментатор принялся сокрушаться, что такие безвкусные песни заполонили современное музыкальное пространство, а молодым дарованиям не дают возможности пробиться. Несмотря на это, снимок набрал больше тысячи лайков всего за часа. Однако сложно сказать, что понравилось фолловерам больше – фото или трек.