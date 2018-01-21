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| | Ради раскрутки нового хита Вера Брежнева сделала фото из кровати

Ради раскрутки нового хита Вера Брежнева сделала фото из кровати

Вчера, 21:23
На днях бывшая участница группы «ВИА Гра» выпустила новый клип на песню от Константина Меладзе. Трек называется «Ты мой человек».

Ради раскрутки нового хита Вера Брежнева сделала фото из кровати

 

В рамках раскрутки нового клипа Вера стала постить рекламу о нем во все соцсети. В Instagram экс-виагринка поместила предложение услышать свою новую песню и сопроводила его своей фотографией на кровати. Снимок артистка подписала припевом из трека..



Поклонникам фото понравилось, и, судя по комментариям, от песни они также пришли в восторг. Брежневу назвали фантастической, шикарной. Некоторым показалось, что песня слишком обычная и рядовая, особенно, если учесть, что ее писал Меладзе. Наиболее категоричный комментатор принялся сокрушаться, что такие безвкусные песни заполонили современное музыкальное пространство, а молодым дарованиям не дают возможности пробиться. Несмотря на это, снимок набрал больше тысячи лайков всего за часа. Однако сложно сказать, что понравилось фолловерам больше – фото или трек.
Дарья Светозарова
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