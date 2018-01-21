Девятилетняя дочь Марьянова впервые рассказала об отце

Журналисты брали интервью у вдовы российского актера Дмитрия Марьянова Ксении Бик. Женщина работает психологом и является экспертом проекта «Разреши себе». Рядом с матерью находилась девятилетняя дочь Марьянова Анфиса.

Домбровский Сергей

Девочка рассказала, насколько им с Ксенией Бик тяжело жить без папы. Анфиса уверена, что отец хорошо себя чувствует на небе, но скучает по семье. Ксения Бык выступала перед публикой на сцене, рядом бегала ее школьница-дочь. Журналистам девочка показалась резвой и разговорчивой. Ребенок вспомнил о том, как они вместе с Дмитрием Марьяновым ездили в Харьков. Там Анфиса попросила отца купить ей игрушку, актер в этот момент прикусил язык и скорчил гримасу. Девочка заплакала, когда увидела недовольное лицо папы и успокоилась только после того, как ей рассказали истинную причину такой кислой мины.Ксения Бик сначала не могла смириться с утратой. Женщина испытала депрессию после похорон мужа. Помогли выйти из кризиса вдове Марьянова друзья и профессиональные навыки. Психолог нагрузила себя работой и не оставила времени для печали. По словам Бик, активная деятельность является отличным средством от плохого настроения.