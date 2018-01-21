Элина Мазур рассекретила подробности сотрудничества с Цымбалюк-Романовской

Элина Мазур решила пролить свет на былое сотрудничество с экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая подруга пианистки призналась, что недавние высказывания третьей жены Армена Борисовича дали ей повод заключить, что Виталина нехороший человек.

Дарья Светозарова

Мазур сообщила, что они с Цымбалюк-Романовской спланировали ложную беременность. После этого Виталина отправилась в Грузию, но внезапно вернулась в РФ. Экс-представительница пианистки подчеркивает, что план был провальным изначально, поскольку Виталина не может контролировать свои эмоции.Еще одной причиной, сподвигшей Элину на откровенность, стал эпизод, в котором Цымбалюк-Романовская «показала свое истинное лицо». Она прямо заявила, что ждет смерти 82-летнего мужа. Тогда Эвелина ужаснулась, ведь есть еще кроме людского и Божий смерть. Бывшей подруге показалось подлым желать смерти мужчине, с которым несколько лет делила кров и постель. Это окончательно разрушило дружбу Элины и Виталины. Теперь Мазур хочет переметнутся в «лагерь» Джигарханяна и помочь ему вывести экс-супругу на чистую воду.