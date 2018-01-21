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| | Блогеры назвали самых успешных экс-участниц «Дома-2»

Блогеры назвали самых успешных экс-участниц «Дома-2»

Вчера, 20:50
Российские блогеры составили собственный топ популярных знаменитостей, которые в свое время прославились благодаря телепроекту «Дом-2». И если о некоторых участниках зрители уже успели забыть, то многие после ухода из телестройки прославились ещё больше.

Блогеры назвали самых успешных экс-участниц «Дома-2»

 

В первую очередь блогеры вспомнили про Ольгу Бузову, которая из категории участников перешла в телеведущую данного проекта. Кроме того, знаменитость является успешной певицей и моделью. Алёна Водонаева стала еще более успешной после «Дом-2». Сейчас девушка является востребованной ведущей на российских телеканалах. Виктория Боня неоднократно появлялась на обложках модных глянцев, а после телепроекта переехала жить в Монако.

Нелли Ермолаева не только красавица, но ещё и успешная бизнес-леди. Девушка открыла салон красоты и готовится стать мамой. Также салон красоты открыла и Дарья Пынзарь, при девушка успевает воспитывать двоих детей и сниматься в кино.
Светлана Славянская
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