Дарья Лымарь из Оренбурга покидает проект «Дом-2»

Дарья Лымарь приехала из Оренбурга на шоу «Дом-2» второго декабря 2017 года. Девушка находилась в проекте недолго, но уже полностью разочаровалась и готова отправиться домой.

Домбровский Сергей

Дарья Лымарь считает себя самодостаточным человеком, она учится в университете, имеет автомобиль, участвовала в конкурсах красоты, следит за своей фигурой и речью. Однако в личной жизни дамы все складывается неудачно. Дарья Лымарь решила найти свою судьбу на программе «Дом-2», но и здесь девушке не удалось найти порядочного человека, с которым можно завести семью и детей.По словам актрисы, она старалась изо всех сил, но на проект приходят несерьезные парни, от которых следует ожидать только неприятностей. Недавно Дарья Лымарь развивала отношения с Иосифом Оганесяном, сначала у молодых людей все складывалось хорошо, но затем они поссорились. В итоге модель хочет вернуться в Оренбург и больше никогда не вспоминать о шоу «Дом-2».