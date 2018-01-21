Пэрис Хилтон порадовала фанатов сексуальной фотографией накануне свадьбы

Самая популярная селебрити и олицетворение мирового гламура Пэрис Хилтон накануне своей свадьбы выложила в Сеть очень откровенное фото, чем порадовала поклонников. На ее аккаунте в Instagram появился снимок нового лука Пэрис. Как выглядит наряд в анфас неизвестно, но вид сзади демонстрирует сплошные веревочки.

Дарья Светозарова

Поклонники принялись осыпать звезду комплиментами. По мнению большинства фолловеров Пэрис, она выглядит на 20 лет, тогда как на самом деле Хилтон справила свое 36-летие. Ее называли королевой, горячей штучкой, красавицей. Однако не все были настроены писать восторженные комментарии. Некоторые назвали селебрити сумасшедшей.Еще одна группа пользователей допустила, что Пэрис любит нетрадиционный секс и не возражает против порки и ролевых игр. Подобное заключение они сделали на основе того, что ее пятая точка выглядит слишком выдающейся. За день нахождения в Сети снимок набрал более 228 тысяч лайков.До свадьбы Пэрис остаются считанные дни. Ее избранником, ради которого знаменитость решила забросить музыкальную карьеру на Ибице, оказался 32-летний актер Крис Зилк.