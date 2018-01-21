Пэрис Хилтон порадовала фанатов сексуальной фотографией накануне свадьбы

Поклонники принялись осыпать звезду комплиментами. По мнению большинства фолловеров Пэрис, она выглядит на 20 лет, тогда как на самом деле Хилтон справила свое 36-летие. Ее называли королевой, горячей штучкой, красавицей. Однако не все были настроены писать восторженные комментарии. Некоторые назвали селебрити сумасшедшей.
Еще одна группа пользователей допустила, что Пэрис любит нетрадиционный секс и не возражает против порки и ролевых игр. Подобное заключение они сделали на основе того, что ее пятая точка выглядит слишком выдающейся. За день нахождения в Сети снимок набрал более 228 тысяч лайков.
До свадьбы Пэрис остаются считанные дни. Ее избранником, ради которого знаменитость решила забросить музыкальную карьеру на Ибице, оказался 32-летний актер Крис Зилк.