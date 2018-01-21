Дочь Александра Серова стремится стать звездой НТВ

Дочь известного российского музыканта Александра Серова Мишель стремится покорить отечественное телевидение. Начать девушка решила с телеканала НТВ, где впервые и продемонстрировала свое творчество.

Светлана Славянская

Мишель Серова уже длительное время занимается вокалов и выступает на малоизвестных площадках. Девушка пошла по стопам своего знаменитого отца Александра Серова и окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Теперь Мишель стремится засветиться на телевидении и юную певицу можно будет увидеть в новом выпуске программы «Звезды сошлись».Пользователи Сети на совместном снимке Мишель Серовой и Леры Кудрявцевой заметили то, что дочь Серова очень похожа на знаменитую телеведущую. Многие стали подозревать, что юная девушка уже сейчас увлекается «уколами красоты».