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| | Дочь Александра Серова стремится стать звездой НТВ

Дочь Александра Серова стремится стать звездой НТВ

Вчера, 20:00
Дочь известного российского музыканта Александра Серова Мишель стремится покорить отечественное телевидение. Начать девушка решила с телеканала НТВ, где впервые и продемонстрировала свое творчество.

Дочь Александра Серова стремится стать звездой НТВ

 

Мишель Серова уже длительное время занимается вокалов и выступает на малоизвестных площадках. Девушка пошла по стопам своего знаменитого отца Александра Серова и окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Теперь Мишель стремится засветиться на телевидении и юную певицу можно будет увидеть в новом выпуске программы «Звезды сошлись».

Пользователи Сети на совместном снимке Мишель Серовой и Леры Кудрявцевой заметили то, что дочь Серова очень похожа на знаменитую телеведущую. Многие стали подозревать, что юная девушка уже сейчас увлекается «уколами красоты».
Светлана Славянская
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