Обнаженная и нежная: Боярская порадовала поклонников откровенной фотосессией

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская предстала перед поклонниками в откровенном образе. На такой решительный шаг её подтолкнул друг и фотограф из Санкт-Петербурга Михаил Тарасов. С ним Елизавета сотрудничает давно и снималась часто в качестве модели, однако на фотосессию в стиле "ню" она согласилась только сейчас. От природы скромная и интеллигентная актриса редко показывает свои снимки, но в ее биографии не обошлось без компрометирующей эротической съёмки.

Тем не менее кадры получились нежными, волнующими и совершенно не пошлыми, отметили поклонники Боярской. Подписчики Елизаветы оценили фотографии, которые она разместила у себя на страничке в Instagram. Они не скупились на слова восхищения её природной красотой. Роскошная женщина и мама поразила не только своих фанатов, но и самого маэстро художника. О своей работе с прелестной Лизой он отозвался очень трепетно.Михаил описывает съёмку как вдохновляющую и ввергающую в пучину смятения. Он никак не ожидал, что Лиза его настолько приятно удивит своей внезапной сексуальностью и увлечёт за чертоги разума. Для Тарасова актриса открылась с совсем другой, живой стороны.Отметим, что Боярская неоднократно заявляла, что не стремиться к славе и прочей "показухе". Как призналась актриса, ей неловко, когда узнают её на улице. А свою карьеру актриса строила не пользуясь папиными достижениями, добивалась всего сама, собственными усилиями. Елизавета очень ценит семью и родителей. Она всегда тянется к родительскому дому, где её ждут, любят, непременно поймут и поддержат.Со своим супругом Максимом Матвеевым Боярская встретилась на съёмочной площадке фильма "Не скажу". Проникнувшись пылкой любовью к своей коллеге и получив в ответ взаимность, Максим развёлся со своей женой и с головой окунулся в новые отношения. В скором времени Матвеев сделал своей пассии предложение и они сыграли свадьбу, а уже через два года у актёрской пары родился сын Андрей. Боярская призналась, что до сих пор влюблена в своего супруга с того момента, как впервые увидела его и поняла, что это родная душа. Сейчас семья в полном составе отдыхает на горнолыжном курорте в Австрии, где Елизавета, как оказалось, впервые встала на лыжи.