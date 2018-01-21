«Русская Анджелина Джоли» покорила своей красотой 16 стран

Красавица Регина Кова своей головокружительной карьере обязана американской актрисе Анджелине Джоли, на которую девушка из России так похожа. Более того, на некоторых снимках поклонники даже не могут отличить голливудскую красавицу в молодости и русскую модель. Недавно Регина сообщила, что побывала в 16 странах мира, где её приглашали сотрудничать.
«Китай, Индия, Мексика, Кипр, ОАЭ, США, Франция, Италия, Финляндия, Эстония, Хорватия, Турция, Таиланд, Украина, Казахстан, ещё в Испанию на несколько дней залетала. Желаю всем побольше путешествовать. Я мечтаю слетать в Австралию и Новую Зеландию. Там так необычно, мне кажется», - написала Регина в своем Instagram.