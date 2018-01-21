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| | Шакиру обвиняют в неуплате налогов

Шакиру обвиняют в неуплате налогов

Вчера, 18:49
Колумбийская солистка, танцовщица и модель Шакира попала в «черный список» налоговой службы Испании. Сотрудники центрального органа исполнительной власти намерены подать заявление в суд на вокалистку. Информацию об этом распространяет издание La Razon.

Шакиру обвиняют в неуплате налогов

 

Согласно законодательству Испании, Шакира обязана выплачивать налоги на прибыль, полученную в этой стране и в других государствах. По мнению налоговиков, танцовщица скрывала доходы в период с 2011 по 2014 годы. Шакира официально зарегистрировала отношения с футболистом каталонской «Барселоны» Жераром Пике и в документах якобы указывала меньшую сумму прибыли, нежели реально получала. По законам Испании, Шакире грозит крупный штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

Ранее с подобной проблемой столкнулся португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за клуб «Реал» из Мадрида. Спортсмена обвинили в уклонении от налогов. Знакомые Шакиры в один голос говорят о честности певицы и не могут поверить словам о мошенничестве.
Домбровский Сергей
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