Пенелопа Крус поразила сексуальными ногами в новой фотосессии

Популярная актриса Пенелопа Крус приянла участие в новой фотосессии для испанского модного глянцевого журнала Elle. Знаменитость показала оголенные ноги, чем буквально поразила своих поклонников.

43-летняя Пенелопа Крус взволновала пользователей Сети новыми фотографиями, на которых актриса продемонстрировала превосходную фигуру. Больше всего внимания привлекли именно подтянутые ноги знаменитости, которые Крус показала, надев короткую юбку. Также Пенелопа позировала и в черных элегантных платьях с перьями, которые подчеркнули естественную красоту оскароносной актрисы.

Светлана Славянская

Пользователи Сети посчитали, что данная фотосессия является одной из самых лучших за всю карьеру знаменитости. Кроме того, актриса также украсила обложку и французской версии Elle, однако там Пенелопа Крус предстала в рубашке и джинсах.