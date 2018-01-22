Дима Билан в плавках напугал поклонников

Известный российский певец Дима Билан опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в плавках на краю экзотического бассейна. Экстремальная поза исполнителя напугала поклонников.

Знаменитость находится на "новогодних каникулах" и отдыхает за рубежом. Билан разместил в микроблоге фото с захватывающим дух пейзажем, но место отдыха раскрывать не стал, ограничившись эмоциональным "райское наслаждение". Поклонники восхитились красотой, но испугались, что Дима Билан в случае неосторожного движения может рухнуть вниз, ведь он лежит на самом краю живописного бассейна.

Фолловеры певца до сих пор не могут прийти в себя после громких заголовков в СМИ, которые писали о вымышленной смертельной болезни Билана. Несмотря на убедительные опровержения, фанаты с трепетом и опасением относятся к кумиру, переживая в случае потенциальной опасности.