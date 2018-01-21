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| | Блогер Дмитрий Ларин выступил с резкой критикой шоу «На самом деле» с участием Шурыгиной

Блогер Дмитрий Ларин выступил с резкой критикой шоу «На самом деле» с участием Шурыгиной

Вчера, 18:13
Популярный YouTube-блогер Дмитрий Ларин выступил с резкой критикой шоу «На самом деле» с участием Шурыгиной. Как сообщает «Версия Инфо», интернет-знаменитости не понравилось поведение ведущего, а также само построение выпуска.

Блогер Дмитрий Ларин выступил с резкой критикой шоу «На самом деле» с участием Шурыгиной

 

Дмитрий Ларин заявил, что вопросы для тех, кто проходил проверку на детекторе лжи, являлись в корне неверными. Также блогера поразило отличие сюжета про Шурыгину в «На самом деле» от Первого канала и «Прямом эфире» на «России-1». Как отметил Ларин, изнасилованную девушку во втором случае встречали менее любезно.

Блогер подчеркнул, что он выдал критику не ради того, чтобы «хайпануть», в чём, например, обвиняли ранее Николая Соболева. Ларин утверждает, что его цель – дать дельную аргументацию того, почему выпуск «На самом деле» с участием Дианы Шурыгиной вышел плохим. Однако всё равно критика, которую блогер разделил на два видеоролика, получила большое количество просмотров и однозначно добавила ему популярности.

Ирина Летинская
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