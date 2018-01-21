Блогер Дмитрий Ларин выступил с резкой критикой шоу «На самом деле» с участием Шурыгиной

Блогер Дмитрий Ларин выступил с резкой критикой шоу «На самом деле» с участием ШурыгинойВчера, 18:13
Диана Шурыгина в передаче «На самом деле» встретилась с Александром Рухлиным, которого также обвиняли в изнасиловании. Её муж Андрей Шлянин, оператор «Первого
Диана Шурыгина побывала в эфире шоу Первого канала Дмитрия Шепелева "На самом деле", где ее проверили на детекторе лжи. В Сети имеются первые кадры
Российский блогер Михаил Витяев ныряет в Москву-реку, чтобы достать «золотую кнопку» YouTube. Ранее 28-летний ютубер Дмитрий Ларин бросил свою награду с моста