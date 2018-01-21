Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Боятся за сердце: Армена Джигарханяна перевели в кардиологию

Боятся за сердце: Армена Джигарханяна перевели в кардиологию

Вчера, 16:42
Знаменитый артист и режиссер Армен Джигарханян продолжает находиться в больнице. Медики настолько переживают за сердце актера, что перевели его в отделение кардиологии.

Боятся за сердце: Армена Джигарханяна перевели в кардиологию

 

Журналистам удалось выяснить, что Армена Джигарханяна, который с 17 января находится в больнице с подозрением на гипертонический кризис, перевели в отделение кардиологии. 82-летнего режиссера доставили из Пироговской больницы в ГКБ-1 для прохождения планового обследования. Медики не исключают возникновение осложнений на сердце Джигарханяна из-за вируса, поэтому и проводят кардиомониторинг.

Имя Армена Джигарханяна не сходит с первых страниц СМИ после его скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Осложнения с сердцем у актера возникли из-за напряженной работы в театре по подготовке в новому спектаклю.
Новости по теме
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

Актера Армена Джигарханяна отвезли в госпиталь с диагнозом гипертонический криз. Врачи расценивают его состояние, как средне тяжелое.

Сын Джигарханяна считает, что Цымбалюк-Романовская покусилась на святое
Сын Джигарханяна считает, что Цымбалюк-Романовская покусилась на святое

Приёмный сын Армена Джигарханяна, его возможный наследник, считает, что Виталина Цымбалюк-Романовская покусилась на святое. Степан Джигарханян осуждает третью

Врачи рассказали о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна
Врачи рассказали о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна

Популярный актер Армен Джигарханян все еще находится в реанимационном отделении. Медики характеризуют его состояние как тяжелое, о чем проинформировала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости