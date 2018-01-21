Боятся за сердце: Армена Джигарханяна перевели в кардиологию

Знаменитый артист и режиссер Армен Джигарханян продолжает находиться в больнице. Медики настолько переживают за сердце актера, что перевели его в отделение кардиологии.

Журналистам удалось выяснить, что Армена Джигарханяна, который с 17 января находится в больнице с подозрением на гипертонический кризис, перевели в отделение кардиологии. 82-летнего режиссера доставили из Пироговской больницы в ГКБ-1 для прохождения планового обследования. Медики не исключают возникновение осложнений на сердце Джигарханяна из-за вируса, поэтому и проводят кардиомониторинг.Имя Армена Джигарханяна не сходит с первых страниц СМИ после его скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Осложнения с сердцем у актера возникли из-за напряженной работы в театре по подготовке в новому спектаклю.