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| | Тирион Ланнистер из «Игры престолов» рассказал о конце восьмого сезона

Тирион Ланнистер из «Игры престолов» рассказал о конце восьмого сезона

Вчера, 16:28
Популярный американский актёр театра и кино Питер Динклэйдж, который полюбился поклонникам по роли десницы Матери Драконов Тириона Ланнистера из «Игры престолов», рассказал, что думает о финале культового сериала.

Тирион Ланнистер из «Игры престолов» рассказал о конце восьмого сезона

 

Известный актер Питер Динклэйдж в студии Sundance в Сандэнсе дал небольшое интервью, где сообщил о конце легендарного сериала. По словам актера, финал каждого кинопроекта является его самой нелюбимой частью работы, поскольку за время съемок актеры настолько сплотились, что считают себя маленькой семьей. При этом Динклэйдж подчеркнул, что финал должен быть именно таким.

Также актер рассказал, что многие проекты из-за популярности продолжают снимать сезоны, чем только разочаровывают своего зрителя. «Игра престолов» закончится во время, будучи на пике своей популярности, рассказал актер.
Светлана Славянская
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