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| | 34-летняя азиатская королева порно выходит замуж

34-летняя азиатская королева порно выходит замуж

Вчера, 16:35
34-летняя актриса Сора Аой, которую называют азиатской королевой порно, выходит замуж за DJ Non. Информация об этом появилась в китайской социальной сети Weibo. Многие азиатские мужчины испытали настоящий стресс от этого факта.

34-летняя азиатская королева порно выходит замуж

 

Сора Аой опубликовала в Weibo новую фотографию, на которой запечатлена с обручальным кольцом на пальце. Женщина сообщила поклонникам о том, что готова выйти замуж за мужчину, который не отличается привлекательной внешностью или богатством. Он просто может принять прошлое актрисы и не станет упрекать ее за съемки в порнофильмах. Сора Аой всегда мечтала о собственных детях и дружной семье. Актриса хотела работать преподавательницей начальных классов, но судьба распорядилась иначе.

В начале XXI века девушка подрабатывала официанткой в пиццериях и различных клубах. Там ее заметил продюсер и предложил сняться в откровенной картине. Мужчина предложил хорошие деньги, и испытывающая финансовые сложности дама не смогла отказаться. Вся жизнь Соры Аой кардинально изменилась. Актриса начала сниматься в порно в начале 2000-х годов. Тогда основным источником информации о сексе являлись откровенные ленты. Несколько поколений граждан выросли на фильмах с участием Соры Аой и теперь они сожалеют, что их кумир выходит замуж.
Домбровский Сергей
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