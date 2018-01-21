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| | Николас Кейдж потерял часть состояния и погряз в долгах

Николас Кейдж потерял часть состояния и погряз в долгах

Вчера, 22:40
Знаменитый актер Николас Кейдж за 7 лет потерял значительную часть состояния и погряз в долгах. Виной всему - нелепые покупки.

Николас Кейдж потерял часть состояния и погряз в долгах

 

54-летний актер всего за семь лет лишился 150 млн долларов и теперь цепляется буквально за любую роль, чтобы покрыть долги. Кейжд соглашается даже на фестивали не первого класса с небольшими гонорарами, хотя не так давно входил в топ-лист Голливуда по финансовому состоянию. Знаменитость прославился благодаря фильмам "Без лица", "Глаза змеи" и другим. На пике славы, начав зарабатывать баснословные деньги, тут же принялся их транжирить - и на древние артефакты и талисманы в виде усохших голов африканских пигмеев и черепа динозавра.

Некоторые считают, что Николас Кейдж стремился побить рекорды Ди Каприо, которому удалось приобрести скелет тираннозавтра. Актер, обезумев от свалившегося на него богатства, купил пару кобр, осьминога, акулу и крокодила, решил вложиться в инвестиции - и тоже неудачно. Животные не смогли жить в неволе, а вся недвижимость рухнула в цене в несколько раз. Покупатели на особняки не находятся, а Кейдж привык жить на широкую ногу, поэтому и погрязает в долгах, признаются его близкие.
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