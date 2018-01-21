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| | Супермодель Водянова наладила выпуск криптовалюты LoveCoins

Супермодель Водянова наладила выпуск криптовалюты LoveCoins

Вчера, 15:47
Российская супермодель Наталья Водянова запустила приложение Elbi. С его помощью будут перечисляться деньги на благотворительные цели. Взамен жертвователи будут получать внутреннюю криптовалюту LoveCoins.

Супермодель Водянова наладила выпуск криптовалюты LoveCoins

 

За эти интернет-деньги пользователи смогут приобрести брендовые изделия от марок Givenchy, Dior, Fendi и Christian Louboutin. Также юзеры, на чьем счету имеются LoveCoins, смогут побороться за элитные вещи от брендов Louis Vuitton и Messika. Победит тот участник благотворительной акции, который за 24 часа получит больше всего единиц «лавкоинов».

На сегодняшний день к приложению имеют доступ пользователи гаджетов на основе Android и только на территории РФ, КНР и Индии. Отмечается, что интеграция Elbi в AppStore, а соответственно и в девайсы с прошивкой iOS, уже обсуждается. Доступ к приложению владельцы «яблочных» гаджетов получат уже в ближайшее время.
Дарья Светозарова
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