Супермодель Водянова наладила выпуск криптовалюты LoveCoins

Российская супермодель Наталья Водянова запустила приложение Elbi. С его помощью будут перечисляться деньги на благотворительные цели. Взамен жертвователи будут получать внутреннюю криптовалюту LoveCoins.

Дарья Светозарова

За эти интернет-деньги пользователи смогут приобрести брендовые изделия от марок Givenchy, Dior, Fendi и Christian Louboutin. Также юзеры, на чьем счету имеются LoveCoins, смогут побороться за элитные вещи от брендов Louis Vuitton и Messika. Победит тот участник благотворительной акции, который за 24 часа получит больше всего единиц «лавкоинов».На сегодняшний день к приложению имеют доступ пользователи гаджетов на основе Android и только на территории РФ, КНР и Индии. Отмечается, что интеграция Elbi в AppStore, а соответственно и в девайсы с прошивкой iOS, уже обсуждается. Доступ к приложению владельцы «яблочных» гаджетов получат уже в ближайшее время.