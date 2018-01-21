47-летняя Наталья Сенчукова удивила фанатов идеальной фигурой в бикини

Российская певица Наталья Сенчукова, которой в прошлом году исполнилось 47 лет, опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке вокалистка запечатлена в бело-синем бикини рядом с подругой.

В руках у приятельницы Сенчуковой находится бокал пива, на заднем плане заметна река, а на ее берегах виднеются деревья. Фотографию исполнительница подписала: «». Пользователи отметили снимок певицы множеством комментариев. Фолловеры удивляются, как Сенчуковой удается сохранять великолепную физическую форму в таком возрасте. По словам некоторых поклонников, вокалистку можно перепутать с молоденькой студенткой. Фанаты отказываются верить, что исполнительнице 47 лет.

Домбровский Сергей

По заявлению одного из подписчиков, законный супруг Сенчуковой солист музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин тоже выглядит моложе своего возраста. Причиной этому выступает диета, которой придерживаются артисты. Для сохранения красоты певцам приходится многим жертвовать, они не едят на ночь, подбирают рацион в зависимости от затрачиваемых калорий, но результат ограничений не заставляет себя долго ждать.