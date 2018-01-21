Опять нервный срыв: Дана Борисова поплакалась на плече Андрея Малахова

Поклонники стали переживать за психологическое состояние известной отечественной телеведущей Даны Борисовой. Недавно знаменитость сообщила, что бороться с депрессией ей помогает друг и коллега Андрей Малахов.

Светлана Славянская

Дана Борисова призналась поклонникам, что сейчас очень сильно переживает, из-за чего у неё случаются нервные срывы. По словам телеведущей, до сих пор она ходит по судам, чтобы бывший муж позволил её больше времени проводить с их совместной дочерью. Также Борисова вынуждена после реабилитации искать новую работу, чтобы содержать свою новую квартиру. На днях Дана рассказала, что про все свои неприятности может рассказать Андрею Малахову, который всегда её поддерживал.В Сети подписчики Борисовой утверждают, что телеведущей срочно нужна медицинская помощь: «По-моему на лицо клиническая депрессия. Нужно к врачу и антидепрессанты», «Дана, держись, спасибо Андрею, что поддерживает тебя!», «Почему у неё лицо всегда такое чёрное?», «Дана! Вот наблюдаю за вами, и мне кажется, вы сознательно ведете себя к срыву».