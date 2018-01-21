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| | Сергей Шнуров взял на подпевки робота

Сергей Шнуров взял на подпевки робота

Сегодня, 14:23
Сергей Шнуров взял на подпевки в его новой композиции о человеческом равнодушии робота. Небольшая «умная» машина, сильно напоминающая R2D2 из «Звёздных войн», двигалась рядом на асфальте, издавая странные звуки, как сообщает «Версия Инфо».

Сергей Шнуров взял на подпевки робота

 

Композиция была, как и всегда у Сергея Шнурова, с нецензурными выражениями. Поклонники оценили новое творчество артиста неоднозначно. Некоторые из них заявили, что песня ничего особого собой не представляет, являясь далеко не самым удачным экспериментом Сергея Шнурова.

Сергей Шнуров взял на подпевки робота

 

Гораздо больше интернет-пользователей заинтересовал робот. Многие стали спрашивать, где такого можно приобрести. Из-за большой схожести «умной» машины с легендарным R2D2 одна подписчица назвала Шнурова современным джедаем. Сам артист не пояснил, почему новая песня записана именно с участием робота, а также почему у неё такое содержание.

Ирина Летинская
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