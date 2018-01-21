Сергей Шнуров взял на подпевки робота

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Правда или вымысел?
От Редактора
Традиционная поза на все случаи жизни.
Недавно Сергей Шнуров опубликовал в своём микроблоге новое семейное фото. Ничего необычного: Сергей и его жена дурачатся перед фотообъективом. Всё бы ничего,
Скандально известный Сергей Шнуров в феврале 2017 года откроет собственную выставку картин. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.
Инженеры компании NX Robo создали семейный робот-прототип R2D2 из вселенной «Звёздных войн». Устройство BIG-i удивит владельца рядом интеллектуальных функций.