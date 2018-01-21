Сергей Шнуров взял на подпевки робота

Сергей Шнуров взял на подпевки в его новой композиции о человеческом равнодушии робота. Небольшая «умная» машина, сильно напоминающая R2D2 из «Звёздных войн», двигалась рядом на асфальте, издавая странные звуки, как сообщает «Версия Инфо».

Композиция была, как и всегда у Сергея Шнурова, с нецензурными выражениями. Поклонники оценили новое творчество артиста неоднозначно. Некоторые из них заявили, что песня ничего особого собой не представляет, являясь далеко не самым удачным экспериментом Сергея Шнурова.

Гораздо больше интернет-пользователей заинтересовал робот. Многие стали спрашивать, где такого можно приобрести. Из-за большой схожести «умной» машины с легендарным R2D2 одна подписчица назвала Шнурова современным джедаем. Сам артист не пояснил, почему новая песня записана именно с участием робота, а также почему у неё такое содержание.

Ирина Летинская