Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Актриса из «Гарри Поттера» сокрушается, что ее никто не домогался

Актриса из «Гарри Поттера» сокрушается, что ее никто не домогался

Сегодня, 13:50
Звезда цикла фильмов о Гарри Поттере Зои Уонамейкер расстроилась, что ее никто не домогался. Исполнительница роли мадам Трюк в «поттериане» призналась, что в начале карьеры ожидала, что ей будут поступать некие непристойные предложения, но этого не происходило, что несколько обескуражило актрису.

Актриса из «Гарри Поттера» сокрушается, что ее никто не домогался

 

Сейчас знаменитости уже 68 лет, и приставаний к себе она по-прежнему не замечает. Однако Зои знает, что секс-скандалы в киноиндустрии случаются, но не чаще, чем в других профессиях. Уонамейкер рассказала, что домогательствам подверглась ее знакомая - редактор сценариев, однако секс-скандалы в Голливуде сравнивает с «охотой на ведьм». Зои Уонамейкер уверяет, что домогательства - не привилегия актеров – такое сплошь и рядом случается во всех сферах деятельности.
Дарья Светозарова
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