Актриса из «Гарри Поттера» сокрушается, что ее никто не домогался

Сейчас знаменитости уже 68 лет, и приставаний к себе она по-прежнему не замечает. Однако Зои знает, что секс-скандалы в киноиндустрии случаются, но не чаще, чем в других профессиях. Уонамейкер рассказала, что домогательствам подверглась ее знакомая - редактор сценариев, однако секс-скандалы в Голливуде сравнивает с «охотой на ведьм». Зои Уонамейкер уверяет, что домогательства - не привилегия актеров – такое сплошь и рядом случается во всех сферах деятельности.
Актриса из «Гарри Поттера» сокрушается, что ее никто не домогалсяСегодня, 13:50
Ученица Хогвартса из фильмов о Гарри Поттере опубликовала в Сети секс-фото. Актриса Джулианна Хаф порадовала поклонников откровенным снимком, на котором она
Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун заявила, ее домогался режиссер, когда ей было 16 и такое с ней происходило неоднократно. Теперь она рада, что
Голливудская актриса Скарлетт Бирн, получившая широкую известность благодаря роли в киносаге о Гарри Потере, снялась в откровенной фотоссесии для глянцевого