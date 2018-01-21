Актриса из «Гарри Поттера» сокрушается, что ее никто не домогался

Звезда цикла фильмов о Гарри Поттере Зои Уонамейкер расстроилась, что ее никто не домогался. Исполнительница роли мадам Трюк в «поттериане» призналась, что в начале карьеры ожидала, что ей будут поступать некие непристойные предложения, но этого не происходило, что несколько обескуражило актрису.

Дарья Светозарова

Сейчас знаменитости уже 68 лет, и приставаний к себе она по-прежнему не замечает. Однако Зои знает, что секс-скандалы в киноиндустрии случаются, но не чаще, чем в других профессиях. Уонамейкер рассказала, что домогательствам подверглась ее знакомая - редактор сценариев, однако секс-скандалы в Голливуде сравнивает с «охотой на ведьм». Зои Уонамейкер уверяет, что домогательства - не привилегия актеров – такое сплошь и рядом случается во всех сферах деятельности.