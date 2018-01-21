Марина Тристановна с новым избранником отправилась на отдых в Таиланд

Марина Тристановна стала участницей рейтингового проекта «Дом-2» только из-за дочери, дабы поддержать ее во время программы, где у девушки было много завистников. Однако в итоге приняла решение остаться там, поскольку ей понравился богемный стиль жизни.

Пойда Анна

Благодаря шоу «Дом-2» Марина Тристановна смогла устроить свою личную жизнь, начав встречаться с успешным бизнесменом из Воронежа по имени Александр, который увидел женщину по телевизору и влюбился. Он довольно долго добивался внимания возлюбленной, которая кроме съемок уделяла много внимания своей внучке Беатрисе.Но после красивых ухаживаний Марина сдалась и сейчас пара проводит отпуск в солнечном Таиланде, где Абрамсон-старшую хорошо приняли друзья Александра. Избранник, в свою очередь, просит возлюбленную оставить проект ради совместной жизни, но она пока колеблется.