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| | Актриса Светлана Ходченкова отмечает 35-летие

Актриса Светлана Ходченкова отмечает 35-летие

Сегодня, 13:08
21 января этого года российской актрисе Светлане Ходченковой исполняется 35 лет. Звезда в 16 лет пыталась заняться модельным бизнесом, выйдя несколько раз на подиум, но затем пересмотрела свои взгляды на жизнь и сменила сферу деятельности.

Актриса Светлана Ходченкова отмечает 35-летие

 

Актриса снялась почти в 70 картинах. Ходченкова испытала свои силы на выбранном поприще в фильме режиссера Станислава Говорухина «Благословите женщину». За эту ленту актриса удостоилась престижной премии «Ника». Затем Ходченкова снималась в телесериале «Талисман любви». Образ ясновидящей Кассандры пришелся ей к лицу и запомнился поклонникам. Актриса стала популярной, ее пригласили сняться в американской ленте «Россомаха: Бессмертный». Знаменитость исполнила роль злого персонажа – Гадюки. Теледива прекрасно справилась с заданием и понравилась гражданам США.

В 2005 году Ходченкова официально зарегистрировала отношения с актером Владимиром Яглычем, с которым училась в институте. Брак продлился пять лет, затем супруги развелись. После у звезды начался роман с бизнесменом из Москвы. Мужчина предложил своей избраннице руку и сердце на сцене театра, но возлюбленные расстались, не став связывать свои жизни узами брака.
Домбровский Сергей
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