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| | Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето

Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето

Сегодня, 12:45
Настасья Самбруская совершила прорыв в своей актёрской карьере, даже не зная об этом изначально, «снявшись» в одной картине с голливудской звездой.

Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето

 

Отрывок из фильма появился на странице Самбурской в Instagram с подписью: «КогдаНибудьВкино ЧеловекНикто ВерниМоюЛюбовь...Ну и Джаред Лето партнёр не хуже, чем Бред Питт». Поклонники рано обрадовались, ведь представленные кадры были умелой склейкой пользователя соцсети. Он вставил сцены с Настасьей из другого фильма в «Господин Никто» - работу, которая некогда принесла Джареду Лето популярность.

Однако поклонники не захотели так быстро сдаваться. Им настолько понравилось увиденное, что они принялись настоятельно рекомендовать Самбурской проявлять себя в более крупных проектах и не бояться сложных кастингов. Некоторые даже считают, что это однажды приведёт девушку в Голливуд, и она всё-таки снимется в фильме с Лето или Питтом.
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