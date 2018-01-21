Сестра Ольги Бузовой восхитила снимком в сексуальном купальнике

Родная сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна не отстает от своей знаменитой родственницы и также делится с поклонниками снимками в сексуальных купальниках. Многие пользователи Сети посчитали, что Анна выглядит намного лучше всей звездной сестры.

Светлана Славянская

Анна Бузова несколько дней назад прибыла в Таиланд, чтобы на частном острове поздравить свою сестру Ольгу с днем рождения. При этом сама девушка не теряла зря времени и сделала несколько фотографий в купальнике. Фотосессия понравилась подписчикам Анны, а многие даже посчитали, что девушка выглядит намного женственнее, чем Ольга Бузова.В Сети стали сравнивать пляжные снимки сестёр и утверждать, что Ольга на всех фото пытается выглядеть сексуально и даже вульгарно, а её сестра Анна скромнее показывает фигуру в купальнике. Напомним, что на Анну Бузову в сети Instagram подписано миллион поклонников.