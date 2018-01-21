«Шалунишка» с обнаженной «пятой точкой»: Бузова показала страсть

На странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свои отношения с Тимуром Батрутдиновым. На фото юморист и певица нежно прижимаются друг к другу, шепча что-то на ухо. Бузова подписала интимный снимок: «Сегодня был прекрасный день. Спасибо, что был рядом», уже по сложившейся традиции назвав тематический пост «дружбой на грани». «Секс по дружбе?», «Он же вроде гей?!», «Вы опять выставляете свою личную жизнь на показ», - подписали снимок пользователи сети. Многие фанаты певицы и юмориста порадовались за пару, отметив, что им уже пора женится и обзавестись детьми.

Дыль Лилия

Параллельно с романтическими постами, посвященными новым отношениям, Ольга Бузова не прочь представить на суд общественности фото весьма пикантного содержания. Одна из последних публикаций представляет на суд общественности оголенную «пятую точку» певицы. Подняв трусики максимально высоко, артистка не оставила места для фантазии мужской половине своих подписчиков. «Сегодня ещё один счастливый день. Подарок от моего друга из Москвы, мы вышли в море, наслаждаемся невероятными видами», - написала своим поклонникам госпожа Бузова. И хотя пост был посвящен совсем иной тематике, большинство обратили снимание на обнаженную часть тела артистки, которая не могла не возмутить критиков. «Мдаа никаких ценностей не осталось, а вы еще хотите, чтобы у вас был нормальный мужчина... Прекратите уже демонстрировать свое тело, уже противно. Ж... (примечание редактора) со всех ракурсов уже поснимали. Оставьте в себе хоть что-то неразгаданным», «В тихом омуте черти водятся! А она вся напоказ. Есть такие тихушницы, что диву даёшься, что скрывается под идеальными фото и типа скромным поведением» - ответили подписчики певицы. Не обошлось и без комментариев тех, кто оценил изгибы Ольги Бузовой.Певицы порадовала поклонников сексуальным танцем в бело-серебристом купальнике. На видео заметно, что она не только снимает свои кадры для пользователей сети, но и фотосессию, судя по всему, для будущих публикаций. «А мы столько сегодня наснимем красоты. Это чистый кайф. Спасибо моим девочкам за такой подарок», - подписала кадры Бузова.