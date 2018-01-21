Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской

Звезда телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев провёл свой анализ поведения и выяснил, что в разводе Настасьи Самбурской виноват «орган» актрисы.

Рустам Солнцев уверяет, что хрупкая девушка оказывается не по зубам всем мужчинам, которых встречает на своём пути. Она постоянно меряется с ними «органами», говорит Солнцев. Её мужеподобный характер играет с ней злую шутку, не позволяя побыть настоящей женщиной. А всем парням 41-летний неженатый Рустам Солнцев посоветовал держаться от актрисы подальше – целее будут.«ВладТайм» напоминает, что в 2017 Настасья вышла замуж за Кирилла Дынцевича, однако подала на развод спустя две недели после торжества. При этом поклонники Рустама считают, что его комментарии здесь излишни, поскольку они уверены в фиктивности союза. «Да Самбурская нормальная, может, просто мужики слабые попадаются, и где-то в глубине души ей тоже хочется быть слабой и чтобы рядом была крепкая мужская рука!» - предлагают вариант другие. Третий тип фанатов вовсе устал от подобных роликов звезды: «Рустам, ты напоминаешь чихуахуа – из-за угла облаешь, а как к стенке прижмут - сразу всех любишь. Лицемерие сплошное»