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| | Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской

Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской

Сегодня, 12:16
Звезда телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев провёл свой анализ поведения и выяснил, что в разводе Настасьи Самбурской виноват «орган» актрисы.

Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской

 

Рустам Солнцев уверяет, что хрупкая девушка оказывается не по зубам всем мужчинам, которых встречает на своём пути. Она постоянно меряется с ними «органами», говорит Солнцев. Её мужеподобный характер играет с ней злую шутку, не позволяя побыть настоящей женщиной. А всем парням 41-летний неженатый Рустам Солнцев посоветовал держаться от актрисы подальше – целее будут.

«ВладТайм» напоминает, что в 2017 Настасья вышла замуж за Кирилла Дынцевича, однако подала на развод спустя две недели после торжества. При этом поклонники Рустама считают, что его комментарии здесь излишни, поскольку они уверены в фиктивности союза. «Да Самбурская нормальная, может, просто мужики слабые попадаются, и где-то в глубине души ей тоже хочется быть слабой и чтобы рядом была крепкая мужская рука!» - предлагают вариант другие. Третий тип фанатов вовсе устал от подобных роликов звезды: «Рустам, ты напоминаешь чихуахуа – из-за угла облаешь, а как к стенке прижмут - сразу всех любишь. Лицемерие сплошное»
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