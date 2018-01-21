Эвелина Блёданс надеется обрести любовь в соцсетях

Знаменитая российская актриса и телеведущая Эвелина Блёданс вновь готова обрести свое женское счастье. После расставания с Александром Семиным актриса впервые заговорила о том, что неплохо бы вновь обрести любовь.

Дарья Светозарова

В своем профиле в Instagram ведущая ток-шоу «Человек-невидимка» разместила шуточный ролик, где якобы отвергает ухаживания своего коллеги. В то же время актриса пишет, что уже готова к новым отношениям: она свободная женщина и находится в поисках спутника жизни. Звезда сериала «Проклятый рай» в микроблоге написала, что ждет предложений от фанатов. Эвелина не стала скрывать, что ее избранником может стать кто-то из поклонников, даже не имеющих отношения к богеме и всему, что с ней связано.Подписчики знаменитости пришли к выводу, что Блёданс вплотную подошла к решению проблемы своего женского одиночества. Их мнение укрепило сообщение Эвелины о том, что кастинг будет продолжен. О разводе с супругом актриса объявила еще в прошлом году.