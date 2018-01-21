Профессия с опасностью: Пятая порнозвезда умерла за последние три месяца

19 января в Голливуде в реабилитационном центре умерла 23-летняя актриса Оливия Вольтер, снимающаяся в порнофильмах. Причиной гибели называют одновременный прием медицинских препаратов и спиртных напитков.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют американские СМИ. Оливия Вольтер страдала наркотической зависимостью, но боролась со своими личными проблемами под наблюдением врачей. По мнению товарищей погибшей девушки, доктора прописали ей чересчур много лекарств. Порноактриса не могла преодолеть зависимость от наркотиков и спасалась от нее с помощью алкоголя. Накануне смерти звезда фильмов для взрослыз употребляла спиртные напитки и таблетки одновременно. В итоге ее тело нашли в палате реабилитационного центра в Голливуде.Оливия Вольтер стала уже пятой порнозвездой, погибшей за последние три месяца. До этого стало известно о смерти Юризан Белтран, Огаст Эймс и Шайлы Стиз, а также Оливии Нова. Данный факт настораживает полицейских. Правоохранители называют отрасль съемок откровенных фильмов опасной. Ведется следствие, дабы выяснить все обстоятельства случившегося.