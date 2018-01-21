Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Профессия с опасностью: Пятая порнозвезда умерла за последние три месяца

Профессия с опасностью: Пятая порнозвезда умерла за последние три месяца

Сегодня, 12:29
19 января в Голливуде в реабилитационном центре умерла 23-летняя актриса Оливия Вольтер, снимающаяся в порнофильмах. Причиной гибели называют одновременный прием медицинских препаратов и спиртных напитков.

Профессия с опасностью: Пятая порнозвезда умерла за последние три месяца

 

Информацию о случившемся распространяют американские СМИ. Оливия Вольтер страдала наркотической зависимостью, но боролась со своими личными проблемами под наблюдением врачей. По мнению товарищей погибшей девушки, доктора прописали ей чересчур много лекарств. Порноактриса не могла преодолеть зависимость от наркотиков и спасалась от нее с помощью алкоголя. Накануне смерти звезда фильмов для взрослыз употребляла спиртные напитки и таблетки одновременно. В итоге ее тело нашли в палате реабилитационного центра в Голливуде.

Оливия Вольтер стала уже пятой порнозвездой, погибшей за последние три месяца. До этого стало известно о смерти Юризан Белтран, Огаст Эймс и Шайлы Стиз, а также Оливии Нова. Данный факт настораживает полицейских. Правоохранители называют отрасль съемок откровенных фильмов опасной. Ведется следствие, дабы выяснить все обстоятельства случившегося.
Домбровский Сергей
Новости по теме
20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе
20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе

СМИ США сообщают о смерти 20-летней звезды порнороликов Оливии Новы. Тело девушки было обнаружено в Лас-Вегасе.

Гильермо дель Торо и Оливия Уайлд выразили соболезнования по поводу смерти Антона Ельчина
Гильермо дель Торо и Оливия Уайлд выразили соболезнования по поводу смерти Антона Ельчина

Гильермо дель Торо, известный мексиканский режиссер, а также актриса Оливия Уайлд выразили свои соболезнования по поводу преждевременной смерти 28-летнего

Звезда «Доктора Хауса» Оливия Уайлд впервые стала мамой
Звезда «Доктора Хауса» Оливия Уайлд впервые стала мамой

Популярная актриса и звезда известного сериала "Доктор Хаус" Оливия Уайлд прошлой ночью стала мамой. Это первый ребенок актрисы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости