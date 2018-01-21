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| | «Разве это красиво?»: Наталью Водянову раскритиковали за скотч на ногах

«Разве это красиво?»: Наталью Водянову раскритиковали за скотч на ногах

Сегодня, 11:59
Популярная российская модель Наталья Водянова всегда отличалась превосходным чувством стиля. Однако на этот раз знаменитость попала в модный конфуз, который сразу же стали критиковать интернет-пользователи.

«Разве это красиво?»: Наталью Водянову раскритиковали за скотч на ногах

 

Наталья Водянова появилась на модном мероприятии в Париже в экстравагантном наряде. Модель решила надеть на белую блузку рубашку в клетку, дополнив образ клетчатой юбкой по колено. Такой наряд подписчики модели сравнили с «винегретом» и попросили больше так не сочетать вещи.

Однако больше всего критики досталось именно сапогам Водяновой. По мнению интернет-пользователей, сапоги напомнили цветной скотч, который будто намотан на ноги: «Вы очень красивая, но ансамбль - полный винегрет», «Зачем на ногах скотч?», «Какой ужас, как в питерском метро».
Светлана Славянская
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