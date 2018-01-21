Сюжеты с участием Дианы Шурыгиной стали самыми популярными в «Пусть говорят»Сегодня, 13:22
Диана Шурыгина появилась 15 января на передаче «Пусть говорят» с температурой и кашлем. В результате реакция на поставленные вопросы была совсем другой,
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони предложил скандально-известной участнице ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной стать участницей реалити-шоу.
Известная на весь российский сегмент интернета Диана Шурыгина опубликовала на своей страничке в соцсети фото со съемок очередного выпуска передачи "Пусть