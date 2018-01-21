Сюжеты с участием Дианы Шурыгиной стали самыми популярными в «Пусть говорят». Целых четыре выпуска о судьбе изнасилованной девушки на вершине рейтинга, как сообщает VistaNews.

Впервые Диана Шурыгина появилась на «Пусть говорят» 31 января. Она запомнилась миллионам любителей бытовых историй по телевидению благодаря внешности и особенностям поведения. Выпуски выкладывались на канале в YouTube, набирая больше всего просмотров.

Диана Шурыгина стала настоящей звездой, жизнь которой обсуждается уже и тогда, когда в «Пусть говорят» её больше не показывают. Ходит много споров вокруг её личной жизни, а также поведения. Андрей Малахов благодаря постоянному форсированию сюжета с участием этой девушки получил прозвище «хайпожора», и многие считают, что именно Шурыгина прославила ведущего.

Ирина Летинская