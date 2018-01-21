Стало известно, как Алла Пугачёва выиграла $1,6 млн в казино

Скандально известный актёр Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал, как Алла Пугачёва «выиграла» в казино 1,6 миллиона долларов. Она просидела в московском «Кристалле» 9 часов.

Вещий Олег

Для Примадонны был выделен специальный VIP-зал, в котором Пугачёва находилась одна. Казино «Кристалл» было самым большим в Европе и привлекало внимание десятков знаменитостей. Садальский во времена доступности казино в России работал в газете. Когда он узнал, что Пугачёва выиграла 1,6 миллиона долларов, то решил выяснить подробно информацию. По словам скандально известного актёра, у Примадонны был отдельный зал, где она была одна. Там она проиграла огромную сумму денег, но руководство предложило способ их вернуть, чтобы написали, словно это был выигрыш., - написал в своём блоге Садальский. Примечательно, что Пугачёва была в казино с 12 часов ночи до 9 утра.