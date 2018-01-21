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| | Стало известно, как Алла Пугачёва выиграла $1,6 млн в казино

Стало известно, как Алла Пугачёва выиграла $1,6 млн в казино

Сегодня, 10:18
Скандально известный актёр Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал, как Алла Пугачёва «выиграла» в казино 1,6 миллиона долларов. Она просидела в московском «Кристалле» 9 часов.

Стало известно, как Алла Пугачёва выиграла $1,6 млн в казино

 

Для Примадонны был выделен специальный VIP-зал, в котором Пугачёва находилась одна. Казино «Кристалл» было самым большим в Европе и привлекало внимание десятков знаменитостей. Садальский во времена доступности казино в России работал в газете. Когда он узнал, что Пугачёва выиграла 1,6 миллиона долларов, то решил выяснить подробно информацию. По словам скандально известного актёра, у Примадонны был отдельный зал, где она была одна. Там она проиграла огромную сумму денег, но руководство предложило способ их вернуть, чтобы написали, словно это был выигрыш.

«Потом все-таки выясняю: когда-то проиграла крупную сумму денег в "Кристалле", отдать не могла, и владельцы казино предложили ей «выиграть» - таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом», - написал в своём блоге Садальский. Примечательно, что Пугачёва была в казино с 12 часов ночи до 9 утра.
Вещий Олег
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