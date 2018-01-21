Стало известно, как Алла Пугачёва выиграла $1,6 млн в казино

Для Примадонны был выделен специальный VIP-зал, в котором Пугачёва находилась одна. Казино «Кристалл» было самым большим в Европе и привлекало внимание десятков знаменитостей. Садальский во времена доступности казино в России работал в газете. Когда он узнал, что Пугачёва выиграла 1,6 миллиона долларов, то решил выяснить подробно информацию. По словам скандально известного актёра, у Примадонны был отдельный зал, где она была одна. Там она проиграла огромную сумму денег, но руководство предложило способ их вернуть, чтобы написали, словно это был выигрыш.
«Потом все-таки выясняю: когда-то проиграла крупную сумму денег в "Кристалле", отдать не могла, и владельцы казино предложили ей «выиграть» - таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом», - написал в своём блоге Садальский. Примечательно, что Пугачёва была в казино с 12 часов ночи до 9 утра.