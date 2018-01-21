Известная российская актриса Елизавета Боярская разделась для "горячей" фотосессии. Фото обнаженной обаятельной знаменитости опубликованы в Instagram.

Елизавета Боярская позировала перед влюбленным в нее петербургским художником Михаилом Тарасовым. С ним актриса сотрудничает давно и тесно. Несмотря на всю чувственность съемок, ничего откровенного или пикантного Боярская не показала: позы приличные, деликатные части тела прикрыты. Поклонники, увидев работу фотографа, не смогли сдержать слов восхищения, называя знаменитость хрупкой и нежной, изящной и даже царицей.

Фотограф рассказал о впечатлениях от работы с российской знаменитостью. Тарасов, по его словам, теряет всякую волю и достоинство, когда работает с Боярской. Каждый раз актриса удивляет художника чем-то новым, в этот раз это стала "внезапная сексуальность", которая и стала причиной вдохновения.Сейчас звезда российских сериалов устроила себе отдых - вместе с супругом и сыном Боярская расслабляется на горнолыжном курорте в Австрии.